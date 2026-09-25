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Airbus kämpft mit neuem Qualitätsproblem bei A321neo - 'Kein Sicherheitsmangel'

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TOULOUSE/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) kämpft mit einem Qualitätsproblem beim Kassenschlager A321neo. Nach Angaben eines Sprechers hat der Konzern bei einigen Jets an den Längsversteifungen im vorderen unteren Bereich des Rumpfes "Abweichungen" beim Oberflächenschutz festgestellt. Es handele sich jedoch nicht um ein Sicherheitsproblem. Airbus habe bereits eine Lösung entwickelt. Dabei müssten die Träger nicht ausgebaut werden. Die betroffenen Flugzeuge könnten weiter betrieben werden. Das Fachmedium "The Air Current" hatte von mehreren Hundert Flugzeugen mit unzureichendem Korrosionsschutz berichtet.

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Während US-Konkurrent Boeing seit Jahren mit den Folgen mehrerer Unglücke und Qualitätsproblemen kämpft, ringt auch Airbus mit Schwachstellen. Erst Anfang des Monats hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass der europäische Flugzeugbauer Qualitätsmängel im Heckbereich seines größeren A330neo festgestellt habe. Die Auslieferung des Modells kam zwischen Juni und August nahezu zum Erliegen. 2025 hatte Airbus zudem fehlerhafte Rumpfverkleidungen bei Jets der A320-Familie entdeckt, seiner meistverkauften Flugzeugreihe. Der Konzern musste kurz vor dem Jahresende sein Auslieferungsziel senken./tav/men/jha/

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09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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