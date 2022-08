Airbus liefert im Juli 46 Flugzeuge aus und erhält 401 Bestellungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flugzeughersteller Airbus hat im Juli 46 Maschinen an 30 Kunden übergeben. Damit wurden in diesem Jahr bislang 343 Flugzeuge an 62 Kunden ausgeliefert, wie der europäische Boeing-Konkurrent mitteilte. Zudem erhielt Airbus im vergangenen Monat 401 Flugzeugaufträge, auch dank der Branchenmesse im britischen Farnborough. Seit Jahresanfang erhielt der Hersteller netto 656 Flugzeugaufträge, davon 246 für den A320neo und 344 für den A321neo.

August 08, 2022 12:06 ET (16:06 GMT)