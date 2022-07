Airbus liefert im Juni 60 Flugzeuge aus, erhält 78 Bestellungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus hat im Juni 60 Maschinen an 35 Kunden übergeben. Damit wurden in diesem Jahr bislang 297 Flugzeuge an 60 Kunden ausgeliefert, wie das Unternehmen mittteilte. Zudem erhielt der Hersteller insgesamt 78 Flugzeugaufträge.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2022 12:26 ET (16:26 GMT)