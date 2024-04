Airbus liefert im März gut doppelt so viele Jets aus wie Boeing

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) hat im März deutlich zugelegt und seinen kriselnden Rivalen Boeing weit hinter sich gelassen. Der europäische Hersteller lieferte 63 Verkehrsflugzeuge aus und damit mehr als doppelt so viele wie sein Konkurrent aus den USA, wie er am Dienstagabend in Toulouse mitteilte. In den ersten drei Monaten des Jahres fanden 142 Airbus-Jets den Weg zu ihren Käufern. Das entspricht rund 18 Prozent der rund 800 Flugzeuge, die sich Airbus-Chef Guillaume Faury für das Gesamtjahr zum Ziel gesetzt hat. Unterdessen holte der Dax-Konzern (DAX) Bestellungen über 170 neue Maschinen herein.

Boeing lieferte im ersten Jahresviertel hingegen nur 83 Passagier- und Frachtjets aus, davon 29 im März. Der Hersteller steckt seit Jahren in einer schweren Krise, die sich seit Januar noch einmal verschärft hat. So darf Boeing nach einem Beinahe-Unglück und aufgetretenen Qualitätsmängeln an seinem Mittelstreckenjet 737 Max die Produktion der Reihe vorerst nicht mehr ausweiten. Der Hersteller lieferte von seinem meistgefragten Flugzeugtyp im ersten Quartal nur 66 Maschinen aus. Airbus kam mit seinen Konkurrenzmodellen A320neo und A321neo auf 116 Stück./stw/he