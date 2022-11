Airbus liefert im Oktober 60 Flugzeuge aus und erhält 177 Aufträge

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus hat im Oktober 177 Aufträge erhalten. Zudem wurden im vergangenen Monat 60 Maschinen an 38 Kunden ausgeliefert. Seit Jahresanfang summieren sich die Auslieferungen damit auf 497 Maschinen, die an 72 Kunden übergeben wurden, wie der europäische Boeing-Konkurrent mitteilte. Airbus strebt bis Jahresende die Auslieferung von rund 700 Verkehrsflugzeugen an.

