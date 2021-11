Airbus liefert im Oktober wegen Lieferkettenproblem weniger Flugzeuge aus

Von Benjamin Katz

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus hat im Oktober einen weiteren Rückgang der Flugzeugauslieferungen verzeichnet. Probleme in der Lieferkette bremsten die Ambitionen des Flugzeugbauers, die Produktion rasch wieder auf das Vorkriseniveau hochzufahren. Im vergangenen Monat wurden 36 Maschinen an Kunden übergeben, das ist der niedrigste monatliche Wert seit Februar. Im August und September hatte der Konzern jeweils 40 Maschinen ausgeliefert. Um sein Jahresziel von 600 Maschinen zu erreichen, muss Airbus nun in den letzten beiden Monates des Jahres weitere 140 Maschinen ausliefern. In den Jahren vor der Pandemie waren solche Endspurte bei dem Konzern allerdings üblich. Im Jahr 2019 beispielsweise lieferte Airbus allein im Dezember 138 Flugzeuge aus.

Konzernchef Guillaume Faury hatte bei der Vorlage der Drittquartalszahlen im vergangenen Monat darauf hingewiesen, dass sich Probleme in der Lieferkette auch im auf die Produktion auswirken würden, da die Zulieferer aus einem "15-monatigen Winterschlaf" erwachten. Er gehe jedoch nicht davon aus, dass die Beeinträchtigungen Airbus daran hintern, sein Jahresziel zu erreichen. Einige Flugzeuge seien bereits fertig gebaut, aber noch nicht an die Kunden übergeben worden.

Airbus hat mit der pünktlichen Lieferung von Komponenten und Qualitätsmängeln zu kämpfen, die eine Nachbesserung von Teilen erforderlich machen. Die Zulieferer haben ihrerseits Probleme, die während der Pandemie entlassenen Mitarbeiter wieder einzustellen, und damit, dass ihre Barmittel in der Krise geschrumpft sind. Die Wiederaufnahme der Produktion der 737 Max von Boeing nach ihrer Neuzertifizierung erhöht ebenfalls den Druck auf die Lieferkette in der Luft- und Raumfahrt.

Airbus teilte am Freitag weiter mit, dass im Oktober 22 neue Aufträge verbucht werden konnten, nachdem im September nur eine Flugzeugbestellung hinzugekommen war.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2021 07:53 ET (11:53 GMT)