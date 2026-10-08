Airbus liefert im September 72 Maschinen aus und erhält 17 Aufträge
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DOW JONES--Airbus hat im September insgesamt 72 Maschinen an 37 Kunden ausgeliefert. Damit wurden von Januar bis September insgesamt 547 Flugzeuge an 84 Kunden übergeben. Wie der Flugzeughersteller weiter mitteilte, erhielt er im vergangenen Monat brutto 17 neue Aufträge.
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DJG/brb/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 08, 2026 12:07 ET (16:07 GMT)
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