Airbus nimmt Arbeit an Endmontagelinie für A320/A321 wieder auf

Von Olivia Bugault

TOULOUSE (Dow Jones)--Airbus hat die Modernisierungsarbeiten an einer Endmontagelinie für Flugzeuge der A320-Familie in Toulouse in Frankreich wieder aufgenommen. Die neue Montagelinie soll bis Ende 2022 in Betrieb genommen werden und werde die Kapazität haben, A321-Flugzeuge zu bauen, teilte der Luft- und Raumfahrtkonzern mit.

Die Pläne für die A321-Produktionskapazitäten in Toulouse waren zu Beginn der Covid-19-Krise auf Eis gelegt worden, als der Konzern beschloss, die Produktion von Verkehrsflugzeugen um etwa 40 Prozent zu reduzieren.

Airbus habe nun beschlossen, diese Arbeiten wieder aufzunehmen, um die sich abzeichnende Markterholung zu unterstützen, hieß es.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 06:09 ET (10:09 GMT)