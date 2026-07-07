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Airbus: Passagierzahl verdoppelt sich bis 2045

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LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) rechnet in den kommenden zwei Jahrzehnten mit einem weiter stark wachsendem Luftverkehr. Die Zahl der Passagiere werde sich bis 2045 bei einem durchschnittlichen Wachstum von 3,9 Prozent auf rund 10 Milliarden Menschen im Jahr verdoppeln, teilt das Unternehmen in seinem globalen Marktausblick mit. Ähnliche Schätzungen hat bereits der Welt-Airline-Verband IATA verbreitet.

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Boeing (Boeing)-Konkurrent Airbus erwartet für den Zeitraum einen Bedarf von mehr als 42.000 Flugzeugen, von denen knapp die Hälfte (19.820) allein als Ersatz für aktuelle Jets benötigt würde. 22.240 Flugzeuge würden für Wachstum vorgesehen. 19 Prozent der Neuflotte würden als Großraumflugzeuge benötigt.

Treiber der Nachfrage seien Urbanisierung, Wirtschaftswachstum und eine wachsende Mittelschicht. Weil vor allem kleinere Städte statt der Metropolen wachsen, werde der Luftverkehr künftig dezentraler organisiert. Es entstünden neue Verbindungen zwischen mittelgroßen Städten abseits der großen Drehkreuze. Besonders gefragt blieben demnach sparsamere Kurz- und Mittelstreckenjets. Der Hersteller verwies auf sein eigenes Auftragsbuch mit mehr als 9.000 Maschinen./ceb/DP/jha

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05.06.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
26.05.26 Airbus SE Overweight Barclays Capital
13.05.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG