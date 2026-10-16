Airbus SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Experten-Analyse

16.10.26 10:49 Uhr

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der Airbus SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 Euro belassen. Der Umsatz des Luftfahrtkonzerns dürfte um ein Prozent gestiegen sein, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) schätzt der Experte jedoch aufgrund geringerer Auslieferungen und einer schwierigen Vorjahresvergleichsbasis im Hubschrauberbereich sieben Prozent tiefer.

Aktienbewertung im Detail: Die Airbus SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:33 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 197,98 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 17,18 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.584 Airbus SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 1,8 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET



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