Airbus SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.

Bewertung im Fokus

09.07.26 12:07 Uhr

Airbus SE-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Sam Burgess genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess aktualisierte am Donnerstag seine Prognosen vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Von Airbus erwartet er starke Ergebnisse.

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Das Papier von Airbus SE befand sich um 11:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 196,30 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 22,26 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.363 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 0,9 Prozent aufwärts. Am 29.07.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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