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Airbus SE-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

17.04.26 14:43 Uhr
Wie stabil ist die Airbus SE-Aktie? Das neue Rating von RBC Capital Markets gibt Aufschluss | finanzen.net

Diese Empfehlung gibt RBC Capital Markets für die Airbus SE-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
179,26 EUR 7,26 EUR 4,22%
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der Luft- und Raumfahrtindustrie dürften im Erstausrüster-Bereich uneinheitlich ausfallen, schrieb Ken Herbert in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Im Rüstungssegment sowie in den Ersatzteil- und Wartungsgeschäften geht er von starken Ergebnissen aus. Höhere Treibstoffpreise und größere Unsicherheiten in der Lieferkette sollten das Aufwärtspotenzial der Sektoraktien in nächster Zeit begrenzen.

Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Das Papier von Airbus SE konnte um 14:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 174,20 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 29,16 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 238.003 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 12,1 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzkennzahlen wird am 28.04.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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