Aktie im Blick

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Airbus SE-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen von Airbus und Boeing seit Jahresbeginn - inklusive des Aprils - hinkten noch den saisontypisch schwachen historischen Trends für das erste Quartal hinterher, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 14:47 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 179,48 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 22,58 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 184.933 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 7,7 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2026 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:41 / GMT





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