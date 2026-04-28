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Airbus SE-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital

05.05.26 15:04 Uhr
Airbus SEs Schicksal? Barclays Capital vergibt ein entscheidendes Aktien-Rating | finanzen.net

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Airbus SE-Aktie durch Barclays Capital.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
179,50 EUR 4,42 EUR 2,52%
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Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen von Airbus und Boeing seit Jahresbeginn - inklusive des Aprils - hinkten noch den saisontypisch schwachen historischen Trends für das erste Quartal hinterher, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 14:47 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 179,48 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 22,58 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 184.933 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 7,7 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2026 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:41 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

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