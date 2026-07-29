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Airbus SE-Analyse im Blick

Airbus SE-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

Airbus SE-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

Die Airbus SE-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
203.70 EUR -7.65 EUR -3.62 %
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen von 225 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal des Flugzeugbauers sei stark ausgefallen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Aussichten rechtfertigten seine Einstufung.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Airbus SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:27 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 205,40 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 21,71 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 162.894 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 5,6 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 28.10.2026 wird Airbus SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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14:16 Airbus SE Outperform Bernstein Research
13:41 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08:01 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)