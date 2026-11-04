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Airbus SE-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Airbus SE-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Airbus SE-Aktie durch UBS AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.58 EUR 2.02 EUR 1.04 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer dürfte 2026 besser abschneiden als erwartet, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Blick am Markt richte sich aber bereits auf das kommende Jahr, in dem Airbus leicht hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:02 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 194,76 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 18,09 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.548 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 0,1 Prozent nach oben. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2026 von Airbus SE wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

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Datum Rating Analyst
12:56 Airbus SE Kaufen DZ BANK
11:16 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research

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