Airbus SE-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

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04.11.26 11:19 Uhr

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Airbus SE-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer dürfte 2026 besser abschneiden als erwartet, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Blick am Markt richte sich aber bereits auf das kommende Jahr, in dem Airbus leicht hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:02 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 194,76 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 18,09 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.548 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 0,1 Prozent nach oben. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2026 von Airbus SE wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.