Airbus spricht mit Bombardier über Übernahme des Anteils am A220-Programm

Von Jacquie McNish und Benjamin Katz

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Airbus SE befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Erwerb des verbleibenden Anteils von Bombardier am gemeinsamen A220-Verkehrsflugzeugprogramm der beiden Unternehmen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagen. Eine Einigung über die 34-prozentige Beteiligung von Bombardier könnte bereits kommende Woche erreicht werden und damit noch vor den Ergebnisberichten beider Unternehmen. Die Regierung von Quebec, die einen Anteil von 16 Prozent an dem Programm hält, wird diesen Anteil wahrscheinlich behalten, so einer der beiden informierten Personen. Über die finanziellen Bedingungen des geplanten Anteilsverkaufs ist noch nichts zu erfahren. Auch wenn die Gespräche in einem fortgeschrittenen Stadium sind, könnten sie noch scheitern oder die Konditionen könnten sich noch erheblich verändern.

February 07, 2020 15:03 ET (20:03 GMT)