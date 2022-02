Airbus und CFM kooperieren bei Erprobung von Wasserstoffantrieb

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus und CFM International, ein Joint Venture von General Electric (GE) und SAFRAN Aircraft Engines, arbeiten bei der Erprobung eines mit Wasserstoff betriebenen Flugzeugs zusammen. Ziel des sogenannten "Wasserstoff-Demonstratorprogramms" ist es, als Vorbereitung auf die 2035 vorgesehene Inbetriebnahme eines emissionsfreien Flugzeugs einen mit Wasserstoff angetriebenen Direktverbrennungsmotor in Boden- und Flugtests zu erproben, wie die Airbus SE mitteilte. Das Programm soll bis ungefähr Mitte des Jahrzehnts startklar sein.

Als Versuchsträger werde eine A380 mit Flüssig-Wasserstofftanks eingesetzt. Airbus werde die Anforderungen an das Wasserstoffantriebssystem definieren, die Flugtests betreuen und die A380-Plattform für den Test des Wasserstoffverbrennungsmotors in der Reiseflugphase bereitstellen. CFM wird die Brennkammer, das Treibstoffsystem und das Steuerungssystem eines PassportTM-Turbofan-Triebwerks von GE so modifizieren, dass es mit Wasserstoff betrieben werden kann. CFM wird zudem im Vorfeld der A380-Flugtests ein umfangreiches Bodentestprogramm durchführen.

