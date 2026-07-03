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Airbus und MTU gründen JV für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Triebwerk

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DOW JONES--Airbus und MTU Aero Engines gründen ein Joint Venture (JV) zur Entwicklung und Vermarktung eines vollelektrischen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Triebwerks. Beide Unternehmen hätten das Ziel, den Technologieführer in diesem Bereich zu schaffen und das erste wasserstoffbasierte Brennstoffzellenantriebssystem für ein Verkehrsflugzeug bereitzustellen, teilte Airbus mit. Wasserstoff habe das Potenzial, langfristig eine entscheidende Rolle bei der erheblichen Reduzierung der Klimaauswirkungen der Luftfahrt zu spielen und den Luftverkehr in einer Weise zu transformieren, die mit den Auswirkungen von Elektrofahrzeugen im Automobilsektor vergleichbar sei.

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Das Joint Venture soll das Wissen von Airbus über Verkehrsflugzeugprogramme, die Expertise im Bereich Brennstoffzellenantriebe und flüssigen Wasserstoff mit der mehrjährigen Entwicklung von Brennstoffzellentechnologie von MTU und der Expertise in den Bereichen Triebwerksdesign, -integration, -validierung und -zertifizierung sowie Wartung vereinen. Über die Triebwerkstechnologien hinaus wollen Airbus und MTU weiterhin die Entstehung einer Wasserstoff-Luftfahrtwirtschaft und des damit verbundenen regulatorischen Rahmens fördern, die ebenfalls entscheidende Voraussetzungen für den Beginn des wasserstoffbetriebenen Fliegens in großem Maßstab sind, wie Airbus hinzufügte.

Das Gemeinschaftsunternehmen soll voraussichtlich im Jahr 2027 den Betrieb aufnehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 12:18 ET (16:18 GMT)

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05.06.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
26.05.26 Airbus SE Overweight Barclays Capital
13.05.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG