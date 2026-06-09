Airbus und Quantum integrieren UAS-Abfangsysteme in Militärhubschrauber

Die Sparte Airbus Helicopters hat auf der Branchenmesse ILA Berlin zudem eine unbemannte Maschine aus der Hubschraubereihe H145 vorgestellt: den U145. Auf dem Stand von Airbus ist das U145-Modell bereits mit der modernen C-UAS-Lösung von Quantum Systems ausgestattet.

DOW JONES--Die Helikoptersparten von Airbus und Quantum Systems haben auf der ILA Berlin 2026 eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um die Integration der modernen C-UAS-Abfangsysteme von Quantum Systems in die Militärhubschrauber von Airbus zu prüfen. Sie werden mit dem Mehrzweckhubschrauber H145M beginnen, wie Airbus mitteilte.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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