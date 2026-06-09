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Airbus und Quantum integrieren UAS-Abfangsysteme in Militärhubschrauber

10.06.26 13:59 Uhr
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Airbus SE
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DOW JONES--Die Helikoptersparten von Airbus und Quantum Systems haben auf der ILA Berlin 2026 eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um die Integration der modernen C-UAS-Abfangsysteme von Quantum Systems in die Militärhubschrauber von Airbus zu prüfen. Sie werden mit dem Mehrzweckhubschrauber H145M beginnen, wie Airbus mitteilte.

Die Sparte Airbus Helicopters hat auf der Branchenmesse ILA Berlin zudem eine unbemannte Maschine aus der Hubschraubereihe H145 vorgestellt: den U145. Auf dem Stand von Airbus ist das U145-Modell bereits mit der modernen C-UAS-Lösung von Quantum Systems ausgestattet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 08:00 ET (12:00 GMT)

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