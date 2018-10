Airbus verdient deutlich mehr - Auslieferungsziel angepasst

Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus hat im dritten Quartal mehr umgesetzt und operativ verdient als erwartet. Allerdings rudert das Unternehmen bei seinem Ziel, in diesem Jahr 800 Flugzeuge - ohne die A220-Familie - auszuliefern, zurück. Bei der Vorlage der Quartalszahlen wurde der Zielwert nun inklusive etwa 18 Maschinen des Typs A220 genannt.

In den ersten neun Monaten wurden 503 Maschinen an Kunden übergeben. Am Markt waren zuletzt schon Zweifel am Lieferziel aufgekommen, nachdem es Verzögerungen beim Bezug von Triebwerken gab. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 718 Maschinen an Kunden übergeben.

"Auch wenn wir mehr Flugzeuge als ein Jahr zuvor ausgeliefert haben, haben wir noch viel zu tun, um unsere Verpflichtungen zu erfüllen", wird der scheidende CEO Tom Enders in der Mitteilung zitiert, die aufgrund technischer Probleme mehr als eine Stunde später erschien als angekündigt.

Im dritten Quartal hat Airbus bei steigenden Umsätzen operativ und unter dem Strich deutlich mehr verdient. Die Umsatzerlöse stiegen laut Mitteilung in den drei Monaten per Ende September um ein Fünftel auf 15,45 Milliarden Euro und damit stärker als Analysten erwartet hatten. Das bereinigte EBIT schoss um 141 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro in die Höhe und lag damit ebenfalls über dem Analystenkonsens von 1,41 Milliarden. Unter dem Strich verdiente der Flugzeugbauer 957 Millionen Euro, nach 307 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten für Airbus ein Ergebnis nach Steuern und Dritten mit 1,12 Milliarden Euro mehr prognostiziert.

Das bereinigte EBIT vor Fusionen und Akquisitionen soll 2018 bei rund 5,0 Milliarden Euro liegen. Zuvor lag das Ziel bei 5,2 Milliarden Euro. Seinerzeit hieß es, die Integration der A220-Familie werde das Ergebnis um rund 200 Millionen Euro schmälern. Die Minderung werde nun geringer veranschlagt, hieß es am Mittwoch. Airbus hatte Mitte des Jahres eine Kontrollbeteiligung an der einst bei Bombardier als C-Serie bekannten Flugzeugreihe übernommen. Die teure Entwicklung der Mittelstreckenjets hatte den kanadischen Konzern in finanzielle Schwierigkeiten gebracht.

