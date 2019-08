Aircastle zahlt 53. Quartalsdividende in Folge

Aircastle Ltd. (ISIN: BMG0129K1045, NYSE: AYR) wird eine Dividende von 30 US-Cents je Aktie für das dritte Quartal 2019 ausschütten. Der Konzern zahlt auf das Jahr hochgerechnet 1,20 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 19,73 US-Dollar einer aktuellen Dividendenrendite von 6,08 Prozent (Stand: 6. August 2019).

Ausgezahlt wird die Dividende am 16. September 2019 (Record date: 30. August 2019). Es ist die 53. Quartalsdividende in Folge, die das Unternehmen ausschüttet. Aircastle Ltd. ist ein Flugzeugleasing-Anbieter mit Firmensitz in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut. Das Unternehmen ist im Jahr 2005 gegründet worden und betreibt derzeit 283 Flugzeuge, die weltweit an Fluglinien verleast werden. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 223,42 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 204,28 Mio. US-Dollar), wie am 6. August berichtet wurde. Der Gewinn betrug 31,11 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 50,20 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 14,44 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. August 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de