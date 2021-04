Airfinity: Mehr als eine Milliarde Corona-Impfdosen produziert

LONDON/GENF (dpa-AFX) - Bei der weltweiten Produktion von Corona-Impfstoffen ist die Schwelle von einer Milliarde Impfdosen geschafft. Das berichtete die Datenfirma Airfinity am Donnerstag, die global Millionen von Unternehmens- und Wissenschaftsdaten auswertet. Die einmilliardste Dosis sei am 12. April produziert worden. Die nächste Milliarde dürfte Ende Mai erreicht werden, so Airfinity.

Der Zeitpunkt, an dem in der EU 75 Prozent der rund 447 Millionen Einwohner geimpft sind, könnte um gut zwei Monate nach hinten rutschen, berichtete das Unternehmen auch. Grund ist der verzögerte Marktstart des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) in der EU. Anstatt Ende September werde der Zeitpunkt womöglich erst Ende der ersten Dezemberwoche erreicht.

Airfinity wurde 2015 in London gegründet. Das Unternehmen will mit Datenanalysen mehr Transparenz schaffen, bessere Prognosen ermöglichen und damit die wissenschaftliche Forschung und Entwicklung vorantreiben./oe/DP/fba