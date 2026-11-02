Lufthansa-Aktie vor dem Sommerquartal: Worauf es bei den Zahlen jetzt ankommt

Airline vor Zahlen

02.11.26 17:53 Uhr

Das Sommerquartal ist für Airlines das wichtigste des Jahres, doch bei Lufthansa könnte am Dienstag ein ganz anderer Punkt über die Richtung der Aktie entscheiden.

• Die Prognose für 2026 steht auf dem Prüfstand; Analysten sind überwiegend vorsichtig, und die Marktaussichten hängen stark davon ab, ob Lufthansa die Ergebnisspanne bestätigt oder in Richtung des unteren Endes eingeengt wird.

Lufthansa legt am Dienstag Zahlen zum dritten Quartal vor

Analysten erwarten mehr Umsatz, aber weniger Gewinn je Aktie als im Vorjahr

Im Fokus stehen Kerosinkosten und die im August gekappte Prognose

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Kurz vor den Zahlen zum Sommerquartal zog die Lufthansa-Aktie letztlich um 4,13 Prozent auf 7,47 Euro an, stand damit aber nicht weit über ihrem 52-Wochen-Tief von 6,94 Euro. Vom Hoch bei 10,28 Euro ist das Papier jedoch weit entfernt. Am Dienstag legt der Konzern seinen Bericht für die ersten neun Monate vor, und für Anleger geht es dabei um mehr als ein einzelnes Quartal: Die Zahlen müssen zeigen, ob die im August gekappte Jahresprognose hält.

Die Messlatte für das wichtigste Quartal

Für Fluggesellschaften ist das dritte Quartal mit dem Sommerreiseverkehr das wichtigste des Jahres. Im Schnitt rechnen vier Analysten mit einem Umsatz von 12,23 Milliarden Euro, gut 9 Prozent mehr als die 11,20 Milliarden Euro des Vorjahresquartals. Beim Gewinn je Aktie liegt die Erwartung mit 0,78 Euro dagegen unter den 0,81 Euro aus dem Vorjahr. Dieses Muster aus wachsendem Umsatz und schrumpfendem Gewinn ist nicht neu. Laut Pressemitteilung von Anfang August steigerte die Lufthansa Group den Umsatz im zweiten Quartal um 8 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro, während das bereinigte EBIT von 870 auf 383 Millionen Euro einbrach. Wie Reuters damals berichtete, verfehlte der Konzern damit auch den Analystenkonsens von 401 Millionen Euro.

Kerosin frisst den ohnehin dünnen Puffer

Den Ausschlag für den Gewinneinbruch gab der Tank. Allein im zweiten Quartal kostete der gestiegene Treibstoffpreis die Lufthansa nach Konzernangaben rund 750 Millionen Euro zusätzlich. Kerosin stand in diesem Zeitraum für 22,8 Prozent der Betriebskosten und damit für einen deutlich kleineren Anteil als bei Ryanair mit gut 44 Prozent. Doch bei 383 Millionen Euro bereinigtem EBIT auf 11,1 Milliarden Euro Umsatz blieben bei Lufthansa operativ nur rund 3,4 Cent je Euro Umsatz hängen. Wie heikel die Lage ist, zeigte Ryanair am Montag: Der irische Billigflieger rechnet für das Geschäftsjahr ab April 2027 mit rund zwei Milliarden Euro höheren Kerosinkosten und hat dafür erst ein Viertel des Bedarfs zu rund 95 US-Dollar je Barrel abgesichert.

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Die Lufthansa hat für das Kalenderjahr 2027 nach eigenen Angaben bereits mehr als die Hälfte gesichert. Der Haken liegt im Instrument. Abgesichert wird vor allem über Rohöl und Gasöl, nicht direkt über Kerosin. Steigt der Aufschlag für Flugbenzin stärker als der Ölpreis, schützt die Absicherung daher weniger, als die Quote auf den ersten Blick vermuten lässt. Wie stark dieser Effekt im Sommer durchgeschlagen hat, dürfte der Bericht am Dienstag erstmals in Zahlen zeigen.

Die Prognose der Lufthansa auf dem Prüfstand

Damit rückt der Ausblick in den Mittelpunkt. Am 4. August hatte Lufthansa für das bereinigte EBIT 2026 eine Spanne von 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro ausgegeben, zuvor war ein Ergebnis deutlich über dem Vorjahreswert von 1,96 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden. Vorstandschef Carsten Spohr betonte damals, das obere Ende der Spanne stehe weiterhin für ein Ergebnis deutlich über dem Vorjahr. Die Kehrseite: Das untere Ende stünde für einen Rückgang.

Besonders deutlich wird JPMorgan. Analyst Harry Gowers ist für das operative Ergebnis im dritten Quartal vor allem wegen der Treibstoffkosten pessimistischer als der Konsens, wie er in seiner am 20. Oktober veröffentlichten Studie schrieb. Ob höhere Ticketpreise die Kostenentwicklung ausgleichen könnten, sei fraglich. Entscheidend sei, ob Lufthansa den Ausblick bestätige. Gowers rechnet mit einer Einengung der Zielspanne in Richtung des unteren Endes, wo auch der Marktkonsens liege. Die US-Bank stuft die Aktie mit „Neutral“ und einem Kursziel von 7 Euro ein.

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Analysten bleiben überwiegend vorsichtig

Mit dieser Zurückhaltung steht JPMorgan nicht allein. Von sieben Analysten, die sich im Oktober 2026 zur Aktie äußerten, rät einer zum Kauf, sechs empfehlen das Halten. Am zuversichtlichsten ist die UBS, die am 19. Oktober bei „Buy“ mit einem Ziel von 10 Euro blieb und die Quartalszahlen als nächsten Kurstreiber sieht. Bernstein Research bestätigte am 15. Oktober „Market-Perform“ mit 9 Euro, die Deutsche Bank am 20. Oktober „Hold“ mit 8 Euro. Am skeptischen Ende hatte Barclays bereits im August die Einstufung „Underweight“ vergeben, auch Goldman Sachs gehört mit ihrer Verkaufsempfehlung zu den Bären. Im Schnitt liegt das Kursziel bei 8,27 Euro.

Worauf es bei den Lufthansa-Zahlen ankommt

Am Dienstag zählt weniger, ob die Lufthansa die Erwartung von 0,78 Euro Gewinn je Aktie trifft, als was der Konzern zur Ergebnisspanne von 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro sagt. Engt das Management sie in Richtung des unteren Endes ein, wie JPMorgan erwartet, wäre das keine Überraschung mehr, weil dort laut der US-Bank auch der Marktkonsens liegt. Hält Lufthansa dagegen an der vollen Spanne fest, wäre das ein Hinweis, dass höhere Ticketpreise die Treibstoffkosten auffangen. Aufschlussreich ist zudem die Marge im Sommerquartal: Nach nur 3,4 Prozent im zweiten Quartal zeigt sie, wie viel Puffer dem Konzern bleibt. Darüber hinaus entscheidet die Kerosinrechnung für 2027, wie belastbar die Aussichten für die Aktie sind.

Benedict Kurschat, Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

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