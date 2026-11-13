AIRO Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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AIRO Group hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 17,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIRO Group 6,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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