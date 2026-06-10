DAX24.210 +0,1%Est506.057 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9100 ±0,0%Nas25.810 +2,5%Bitcoin54.667 -0,4%Euro1,1567 -0,1%Öl88,47 -0,7%Gold4.179 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 adidas A1EWWW BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX mit kräftigen Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen sehr stark -- SpaceX mit Rekord-Börsengang - Aktie vor erstem Handelstag -- CFO-Abgang bei Adobe
Top News
Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - SpaceX-Aktie geht an den Start Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - SpaceX-Aktie geht an den Start
WM 2026: Endlich geht's los - jetzt WM-Aktion von finanzen.net und finanzen.net ZERO nutzen WM 2026: Endlich geht's los - jetzt WM-Aktion von finanzen.net und finanzen.net ZERO nutzen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Airport

Fraport-Aktie: Mehr Passagiere fanden im Mai ihren Weg nach Frankfurt im Mai

12.06.26 07:15 Uhr
Fraport-Aktie: Passagierboom treibt Frankfurt im Mai | finanzen.net

Begünstigt durch die vorteilhafte Lage von Feiertagen und Ferien hat der Frankfurter Flughafen im Mai einen Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
68,10 EUR 0,75 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, wurde der Airport von rund 5,7 Millionen Fluggästen benutzt und damit von 2,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Für die ersten fünf Monate stand allerdings ein Rückgang um 0,6 Prozent auf 23,2 Millionen Passagiere zu Buche.

Das Frachtvolumen sank im Mai um 1,2 Prozent auf 172.265 Tonnen, kumuliert stieg es bis Ende Mai um 0,8 Prozent auf 822.243 Tonnen.

Das gesamte Passagieraufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei 17,1 Millionen und damit 1,9 Prozent höher als im Vergleichszeitraum. Einen starken Anstieg um 11,2 Prozent verzeichnete etwa Ljubljana.

DOW JONES

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
20.05.2026Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.05.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.05.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
15.05.2026Fraport NeutralUBS AG
08.05.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.05.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Fraport OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.05.2026Fraport NeutralUBS AG
05.05.2026Fraport HoldWarburg Research
23.04.2026Fraport HoldWarburg Research
18.03.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Fraport SellUBS AG
13.04.2026Fraport SellUBS AG
17.03.2026Fraport SellUBS AG
16.02.2026Fraport SellUBS AG
10.02.2026Fraport SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen