Airports of Thailand veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Airports of Thailand hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 SGD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 672,5 Millionen SGD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airports of Thailand einen Umsatz von 626,5 Millionen SGD eingefahren.
Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,050 SGD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Airports of Thailand ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 SGD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Airports of Thailand im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,68 Milliarden SGD. Im Vorjahr waren 2,63 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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