Airtime-Roundtable

Vom 21. bis 24. Mai läuft in Nevada das umstrittene Sport-Format des Jahres. Hinter den Enhanced Games stehen drei prominente Namen: Angermayer, Thiel, Trump Jr. - und eine Börsennotiz.

Wer die Hebel verstehen will, hat einen Termin: 11. Mai, Airtime-Roundtable mit Enhanced-Games-CEO Max Martin und CFO Sid Banthiya. Danach reden andere über das, was vorher hätte verstanden werden müssen.

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Es gibt in den nächsten zwei Wochen zwei Sorten von Investoren: die, die am 11. Mai im Airtime-Roundtable mit CEO und CFO der Enhanced Games sitzen - und die, die danach lesen, was sie verpasst haben. Vom 21. bis 24. Mai treten in Winchester, Nevada, Athleten an, deren Leistungssteigerung gewollt und dabei medizinisch zugelassen ist. Hinter dem Projekt: Apeiron (Christian Angermayer), Peter Thiel (PayPal, Facebook, u.a.) und Donald Trump Jr.. Und - das macht es für Investoren so spannend - eine angekündigte Börsennotiz, die das Modell direkt in den Aktienmarkt heben soll.

Drei Wetten - und eine Adresse, an der sie besprochen werden

Erste Wette: Spektakel schlägt Tradition. Setzen die Athleten Rekorde, ziehen Streamer und Wettanbieter mit, dann bröckelt die Marktstellung der olympischen Verbände. Zweitens: Medizinisch überwachte Leistungsoptimierung findet einen legalen Endkundenmarkt - Longevity, Hormonsubstitution, Gentherapie, alles, was Apeiron seit Jahren positioniert, steht hier tagelang im Rampenlicht. Drittens: Regulatorische Arbitrage. Nevada erlaubt, was kein anderer US-Bundesstaat erlaubt. Wer die Hebel verstehen will - Bewertung, Sponsoren, Athletenökonomie, Lizenzen -, kommt an einem Termin nicht vorbei. Am 11. Mai sitzen Max Martin und Sid Banthiya, CEO und CFO der Enhanced Games, im Airtime-Roundtable. Dort werden die Zahlen ausgesprochen - inklusive der Frage, wann und in welcher Form die Börsennotiz kommt. Airtime ist eine Plattform, die Privatanleger, institutionelle Investoren sowie Analysen mit börsennotierten Unternehmen zusammenbringt, weltweit.

Die Ethik-Debatte, die Börsennotiz, und warum der 11. Mai zählt

Die ethische Gegenposition ist real. Doping bleibt Doping, auch dokumentiertes. Athleten gehen Risiken ein, deren Langzeitfolgen niemand kennt. Die Diskussion gehört geführt - sie verändert aber den Investmentcase nicht. Spätestens mit der angekündigten Börsennotiz wird sie konkret: Welche Bewertung trägt das Modell, welche Sponsoren stehen unter Vertrag, welche Lizenzen für Streaming und Wettanbieter sind unterschrieben? Antworten darauf dürfen Interessierte im Roundtable erwarten. Die Anmeldung und Teilnahme ist kostenfrei und läuft über die Airtime-App. Anleger können Fragen stellen, der Round Table findet in englischer Sprache statt und wird moderiert sein.

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Bleibt die Frage: Wenn die Enhanced Games in drei Jahren als wichtigste Sport-Wette ihrer Dekade gelten - wer wird dann sagen können, er war von Beginn an dabei?

Redaktion finanzen.net