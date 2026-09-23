AiRWA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

23.09.26 06:35 Uhr

AiRWA veröffentlichte am 21.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -736,73 USD. Ein Jahr zuvor waren 28,40 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AiRWA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 327,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -752,730 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AiRWA ein EPS von 14400,00 USD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 25,81 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 12,82 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net