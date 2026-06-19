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Aisan Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

21.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aisan Technology Co Ltd
1.864,00 JPY -74,00 JPY -3,82%
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Aisan Technology hat am 19.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 48,53 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Aisan Technology 29,38 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Aisan Technology 2,78 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 98,95 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Aisan Technology ein EPS von 53,07 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,59 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6,22 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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