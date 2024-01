AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 38,66 EUR zu.

Um 14:05 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 38,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.963 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,18 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,89 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,10 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Dezember 2023: Experten empfehlen AIXTRON SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verliert am Mittag