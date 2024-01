AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Vormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 38,66 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 38,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 38,66 EUR. Mit einem Wert von 38,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 85.963 Stück.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 3,18 Prozent Luft nach oben. Am 27.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 24,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 36,89 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,10 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 165,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. AIXTRON SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

