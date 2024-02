AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Nachmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 34,93 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 0,5 Prozent auf 34,93 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 35,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 80.080 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 14,20 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 24,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,15 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,90 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 165,00 EUR – ein Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 88,87 EUR erwirtschaftet hatte.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

