AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Mittwochvormittag positiv

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 30,08 EUR zu. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 30,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 117.419 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 32,21 EUR markierte der Titel am 01.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,28 EUR. Dieser Wert wurde am 11.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 84,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,00 EUR aus.

Am 27.10.2022 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 88,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67,70 EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 25.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,834 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

