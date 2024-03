AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 26,92 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 4,8 Prozent auf 26,92 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,29 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.025.741 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 24,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,36 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,310 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,453 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 38,57 EUR angegeben.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 165,00 EUR im Vergleich zu 88,87 EUR im Vorjahresquartal.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2024 aus.

