AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE steigt am Nachmittag stark

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,3 Prozent auf 27,04 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,3 Prozent auf 27,04 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,34 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.541.892 AIXTRON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2023 bei 24,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,76 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,310 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,453 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,90 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,67 Prozent auf 165,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. AIXTRON SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,40 EUR fest.

