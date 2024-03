AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 26,74 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 4,1 Prozent auf 26,74 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 26,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 208.717 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 32,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 8,75 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,404 EUR, nach 0,310 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,90 EUR.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,17 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 165,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

