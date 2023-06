AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 29,02 EUR

Um 11:47 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,96 EUR ab. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 28,68 EUR. Bei 29,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.789 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 32,21 EUR markierte der Titel am 01.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 10,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 43,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 27.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 77,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 88,59 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte AIXTRON SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,22 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

