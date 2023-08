AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagnachmittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Mit einem Kurs von 36,05 EUR zeigte sich die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die AIXTRON SE-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 36,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 36,35 EUR. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 35,84 EUR. Bei 36,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 186.178 Aktien.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 36,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2022 (22,33 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 61,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,00 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,50 EUR – ein Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 102,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte AIXTRON SE am 26.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

