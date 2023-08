AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 36,00 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 36,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,96 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.525 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,88 EUR) erklomm das Papier am 28.07.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,44 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 41,00 EUR.

Am 27.07.2023 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 69,29 Prozent auf 173,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102,48 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte AIXTRON SE am 26.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

