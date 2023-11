AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 26,17 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 26,17 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 25,86 EUR. Bei 26,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 270.035 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,20 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 42,15 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 24,27 EUR. Mit Abgaben von 7,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,60 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 165,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 88,87 EUR umgesetzt.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

