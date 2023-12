AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag freundlich

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 33,74 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Bei 33,84 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 33,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.292 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 24,40 EUR fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 40,60 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 165,00 EUR gegenüber 88,87 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,25 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

