AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 38,71 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 38,71 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 38,99 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,68 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.432 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 36,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,10 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 165,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

