AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 33,35 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,4 Prozent auf 33,35 EUR nach. Bei 33,14 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 309.393 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,61 Prozent. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,90 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 165,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

