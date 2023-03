AIXTRON SE Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus AIXTRON SE

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:06 Uhr 6,0 Prozent auf 28,00 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 27,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 697.055 Stück.

Am 01.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 32,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2022 bei 16,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,50 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 88,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67,70 EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 25.04.2024.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,834 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE