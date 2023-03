AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Donnerstagnachmittag deutlich nach

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:07 Uhr 7,1 Prozent auf 27,68 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 27,02 EUR. Bei 28,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.086.034 AIXTRON SE-Aktien.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.03.2022 (16,28 EUR). Abschläge von 70,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 27.10.2022. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,26 Prozent auf 88,87 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67,70 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 27.04.2023 gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 25.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,834 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie verbucht weitere Gewinne: Deutsche Bank mit positiver Studie zu AIXTRON - Kaufempfehlung

AIXTRON-Aktie springt zweistellig hoch: AIXTRON will 2023 dank besserer Lieferketten deutlich wachsen

AIXTRON SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE