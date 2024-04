AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 23,63 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 23,63 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 23,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 740.122 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Mit einem Zuwachs von 68,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 2,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,405 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,02 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 29.02.2024. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 165,00 EUR umgesetzt, gegenüber 88,87 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 25.04.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von AIXTRON SE.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

