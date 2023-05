AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 26,04 EUR

Um 11:49 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 26,03 EUR zu. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 26,16 EUR zu. Bei 25,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 161.084 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 19,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.07.2022 (20,16 EUR). Mit Abgaben von 29,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,75 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,20 EUR – ein Plus von 14,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 67,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte AIXTRON SE am 27.07.2023 vorlegen. AIXTRON SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

