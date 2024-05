AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 21,50 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 21,50 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,32 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,63 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 250.356 Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 85,53 Prozent zulegen. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,29 EUR ab. Mit Abgaben von 0,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,399 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,30 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig wurden 118,30 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 77,23 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,22 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

