AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 21,54 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 21,54 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 21,41 EUR. Bei 21,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 39.787 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 85,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,29 EUR. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Mit Abgaben von 1,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,399 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 33,30 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 25.04.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 118,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 77,23 Mio. EUR eingefahren.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,22 EUR je Aktie belaufen.

