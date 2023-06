AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tritt am Freitagmittag auf der Stelle

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 29,15 EUR

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 29,37 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,60 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,98 EUR aus. Bei 29,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.303 AIXTRON SE-Aktien.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,16 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 45,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,75 EUR.

Am 27.04.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR erwirtschaftet worden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,20 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,59 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,22 EUR fest.

